Организатор фестиваля Burning man дал советы московским художникам

Директор по региональному развитию одного из самых известных фестивалей в мире Burning Man Стивен Распа в разговоре с «Мослентой» дал советы по организации арт-мероприятий в Москве.

Он отметил, что городу стоит продвигать инициативу по созданию пространств, на которых, сменяя друг друга, выставлялись бы объекты современного искусства. Распа считает, что в столице необходимо чаще выставлять работы местных художников и поддерживать с ними постоянный диалог.

«Традиционные скульптуры в парках и памятники на площадях — это, конечно, хорошо. Но такого классического формата репрезентации искусства в городе явно недостаточно, чтобы показывать, какие произведения рождаются в Москве "здесь и сейчас", в ответ на то, как выглядит окружающая реальность, на происходящие вокруг события», — сказал он.

Организатор фестиваля Burning Man отметил, что на данный момент в Москве нет реальных площадок для демонстрации современного искусства в связи с чем стоит устраивать разовые мероприятия. Это, по его словам, могут быть бесплатные фестивали, где временно будут выставляться работы местных художников.

Ранее известный кинорежиссер Карен Шахназаров поделился воспоминаниями о XV Московском международном кинофестивале.