Популярная певица впервые стала мамой

35-летняя солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова впервые стала мамой. Об этом популярная певица сообщила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Случилось. 8:19», — написала она утром в пятницу, 31 марта, дополнив свои слова эмодзи в виде сердца и вылупившегося цыпленка.

«Ура, родился!», «Катя, мои поздравления! Крепкого тебе здоровья!» — бросились поздравлять ее подписчики.

В 2012 году Иванчикова вышла замуж за гитариста группы IOWA Леонида Терещенко. В ноябре 2022-го она сообщила о своей беременности, после чего начала регулярно публиковать фотографии с округлившимся животом.

Ранее был определен самый популярный возраст для рождения первенца в Москве.