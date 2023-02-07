Определен самый популярный возраст для рождения первенца в Москве

Самый популярный возраст москвичек для рождения первенца в 2022 году определили в столичном ЗАГСе. Так, в прошлом году жительницы Москвы чаще всего впервые становились матерями в возрасте 27 лет, а в 2021-м — в 29.

«Больше всего женщин в Москве в 2022 году родили ребенка в 32 года, в 2021 году — в 31 год. Более 45 процентов москвичек, которые родили ребенка в этом году, стали мамами впервые», — говорится в сообщении.

Наиболее популярным для рождения первого ребенка возрастом в прошлом году у жительниц Москвы оказался период с 26 до 30 лет. Чаще всего в 2022 году женщины рожали ребенка в возрасте 31-35 лет.

Ранее были перечислены самые необычные имена новорожденных в Москве. Среди необычных мужских имен в прошлом году встречались Урал, Агат, Зареслав, Елеазар, Феофан, Дионис, Корнелий, Феодосий.