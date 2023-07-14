Ирина Безрукова восхитила поклонников фото без макияжа

Фотографией без макияжа поделилась на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 58-летняя советская и российская актриса театра и кино Ирина Безрукова. Внешний вид артистки восхитил ее поклонников.

«Как красиво! Ирина, у вас светятся глаза!», «Красавица», «Какая красота!» — прокомментировали юзеры.

На снимке с отдыха в Карачаево-Черкесии звезда позирует в белой легкой рубашке. На ее лице нет косметики, а волосы распущены и убраны назад.

Ранее певица Ольга Серябкина без макияжа удивила пользователей сети. Многие оценили смелость певицы, которая не побоялась показать себя подписчикам без косметики.