49-летняя Ирина Гринева продемонстрировала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике после похудения продемонстрировала подписчикам российская актриса театра и кино Ирина Гринева. 49-летняя артистка опубликовала фотографию в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Это тот вес, который я хочу сохранить. Несколько дней голода — это прежде всего здоровье, очищение организма и результат, который ты хочешь сохранить, а главное — перезагрузка на правильную еду», — подписала знаменитость снимок.

Актриса позирует в черном лифе и высоких плавках, стоя спиной к фотографу. Многие поклонники Гриневой восхитились ее внешним видом, сделав артистке множество комплиментов. Однако нашлись и те, у кого ее фигура не вызвала восторга.

«Шикарно тело, мое восхищение», «Точеная!», «Сила воли потрясающая. Ирина, респект!», «Умничка. Пример, причем весьма заразительный для многих», «Ничего красивого не вижу. Кости одни», «Страшная худоба! Что здесь привлекательного?» — прокомментировали юзеры.

Ранее пользователей сети восхитило фото певицы Глюкозы в купальнике. Артистка опубликовала шуточный видеоролик на тему возраста и получила комплименты от фолловеров.