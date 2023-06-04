68-летняя Ирина Хакамада показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала экс-депутат Государственной думы, экономист и публицист Ирина Хакамада. Фото с отдыха в Таиланде она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

68-летняя знаменитость сделала серию снимков на пляже. Для фотосессии она надела раздельный купальник с тропическим принтом, белую кепку и солнечные очки. «Улыбнись вселенной, она улыбнется тебе в ответ», — подписала пост Хакамада.

Внешний вид политика восхитил пользователей сети. «Вот скажите, как в 68 лет оставаться в такой форме? Фантастика!», «Потрясающая женщина», «У вас обалденная фигура и шикарные ноги», — написали они. Кого-то удивило количество татуировок на теле Хакамады, однако многие отметили, что ей идет подобный стиль.

Ранее пост об отдыхе в Ереване сделала 45-летняя телеведущая Анфиса Чехова. Знаменитость в купальнике снялась на качелях у бассейна в отеле.