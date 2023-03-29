Ирина Хакамада лишилась сотни тысяч рублей при сдаче квартиры в Москве

Политик и экономист Ирина Хакамада лишилась сотни тысяч рублей из-за недобросовестности арендатора ее квартиры в Москве. Через суд она потребовала возмещения убытков, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина снимал квартиру Хакамады на севере Москвы за 60 тысяч рублей в месяц без учета коммунальных услуг. Арендатор отдавал собственнице деньги за съем жилья, но не платил за услуги ЖКХ. Узнав об обмане, Хакамада попыталась взыскать долг, но мужчина скрылся.

Хакамада обратилась в суд и потребовала 300 тысяч рублей — эта сумма включает стоимость аренды квартиры, долг арендатора и проценты за неуплату коммунальных услуг.

Ранее на Хакамаду подали в суд из-за установления отцовства ее покойного супруга, бизнесмена Владимира Сиротинского. Столичный архитектор Мария Забеднова заявила, что отцом ее 20-летней дочери Дарьи мог быть муж Хакамады.