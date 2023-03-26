20-летняя москвичка подала в суд на Ирину Хакамаду из-за установления отцовства
Baza: 20-летняя дочь архитектора подала в суд на Ирину Хакамаду из-за отцовства.
20-летняя дочь столичного архитектора Марии Забедновой (Марии фон Пушенталь) Дарья Забеднова подала в суд на политика Ирину Хакамаду, сообщает Telegram-канал Baza. Иск с запросом на установление отцовства поступил в Коптевский районный суд.
По словам архитектора, отцом ее дочери Дарьи может быть муж Хакамады предприниматель Владимир Сиротинский, умерший в 2021 году. Известно, что Хакамада с супругом состояли в открытых отношениях. По данным Baza, Забеднова проектировала пентхаус четы в центре Москвы.
Ранее экс-супруга актера Павла Прилучного подала на него в суд. Она попросила признать бывшего мужа утратившим право пользования столичной квартирой и выписать его из жилища.