20-летняя москвичка подала в суд на Ирину Хакамаду из-за установления отцовства

20-летняя дочь столичного архитектора Марии Забедновой (Марии фон Пушенталь) Дарья Забеднова подала в суд на политика Ирину Хакамаду, сообщает Telegram-канал Baza. Иск с запросом на установление отцовства поступил в Коптевский районный суд.

По словам архитектора, отцом ее дочери Дарьи может быть муж Хакамады предприниматель Владимир Сиротинский, умерший в 2021 году. Известно, что Хакамада с супругом состояли в открытых отношениях. По данным Baza, Забеднова проектировала пентхаус четы в центре Москвы.

Ранее экс-супруга актера Павла Прилучного подала на него в суд. Она попросила признать бывшего мужа утратившим право пользования столичной квартирой и выписать его из жилища.