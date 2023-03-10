Известная актриса высказалась о возможности иронизировать на тему смерти

О возможности иронизировать на тему смерти в кино и в жизни высказалась в разговоре с Hello.ru актриса Любовь Аксенова, известная по фильмам «Нюрнберг», «Нефутбол» и «Майор Гром: Чумной доктор», а также по сериалу «Почка», второй сезон которого вышел этой весной.

По сюжету «Почки», героиня Аксеновой Наталья Кустова сталкивается со смертельно опасной болезнью: ей срочно нужен донор жизненно важного органа. При этом драматическая основа сюжета сериала переплетается с комедийными моментами.

Аксенова уверена, что на любую ситуацию, какой бы страшной она ни была, нужно постараться посмотреть с юмором. Это достойный первый шаг с терапевтическим эффектом — он поможет признать проблему и начать искать ее решение, объяснила актриса.

По словам Аксеновой, участие в сериале открыло перед ней ранее незнакомый мир людей с заболеванием почек: она подробно узнала о том, с какими трудностями им приходится сталкиваться, через что проходить.

«Но в то же время это чаще всего сильные люди, с невероятной волей к жизни и с потрясающим чувством юмора. В этом отношении им даже можно позавидовать!» — поделилась наблюдениями она.

Актриса рассказала, что после премьеры первого сезона сериала «Почка» съемочная группа получила множество неожиданных откликов от зрителей — люди спрашивали, как и кому они могут помочь.

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