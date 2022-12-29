Названы особенности разговора с детьми дошкольного возраста о смерти

Особенности разговора с детьми дошкольного возраста о смерти назвала в беседе с «Мослентой» психолог Ирина Леонова.

«Дети обожают писать письма Деду Морозу, и это прекрасно. Но иногда случается так, что их желания не совпадают с возможностями родителей. А иногда и вовсе им хочется получить что-то нереальное. К примеру, ребенок просит, чтобы добрый волшебник вернул к жизни его любимого питомца», — сказала специалист.

По словам психолога, детям не обязательно знать о всей трагичности смерти, поэтому не стоит глубоко погружаться в эту тему и говорить о ее непредсказуемости, неминуемости и излишне философствовать. Дело в том, что, если ребенок осознает неизбежность смерти, у него появится страх потери родителей. «Я бы посоветовала обозначить факт наличия смерти как явления, но сделать акцент на том, что это случится не скоро и боятся нечего», — заявила Леонова.

Ранее педиатр призвала отказаться от угроз лишить детей подарка от Деда Мороза. По мнению врача, дети заслужили волшебство и любовь в любом случае, а плохое поведение порой, как и ошибки, абсолютно нормально для всех людей.