Звезда «Универа» заявила о способности исцелять руками

Звезда сериала «Универ» актриса Анна Хилькевич стала целительницей: в личном Telegram-канале она призналась в получении диплома мастера Рейки 1 ступени, отметив, что умеет работать в японской технике биоэнерготерапии и массажа.

«Руками я лечила еще с самого детства, но в какой-то момент перестала. С детками я снова взялась за биоэнергетику. Мои дочери с самого рождения лечатся через мои руки. У них нет никакого скепсиса, потому что они на себе знают, что мама снимает любую боль», — заявила о своей способности артистка.

По словам Хилькевич, с помощью метода Рейки можно стимулировать естественные способности организма для восстановления и устранять блоки, которые, разрушая энергетический баланс, влияют на состояние здоровья.

Ранее Марат Башаров рассказал о способностях участников «Битвы экстрасенсов». Он заверил, что все происходящее на экране — правда.