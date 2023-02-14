Россияне стали чаще искать себе партнеров на сайтах знакомств
В 2022 году россияне стали чаще искать себе партнеров на сайтах знакомств — женщины для официального брака, а мужчины — для гражданского брака. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования аналитиков рекламного программатика Platforma и приложения для знакомств Mamba, результаты имеются в распоряжении «Мосленты».
Наибольший рост интереса к сервисам знакомств произошел во второй половине года — пик пришелся на октябрь и ноябрь. Новые отношения ищут преимущественно мужчины в возрасте от 25 до 44 лет и женщины в возрасте от 18 до 44 лет.
Юзеры чаще стали заполнять графу о целях знакомства — 70 процентов пользователей в 2022 году против 47 процентов в 2021. Это говорит о том, что пользователи стали подходить к поиску пары более осознанно и не хотят тратить время в приложениях для знакомств впустую. Согласно исследованию, россияне стали чаще искать отношения (рост на 48 процентов среди женщин и 32 процента среди мужчин), а также демонстрировать намерение создать семью (рост на 28 процентов и 18 процентов).
Женщины более критично относятся к внешним данным партнера, а сами активно используют фильтры. Предпочтения по росту пользовательницы стали выставлять на 77 процентов чаще, чем годом ранее. Мужчины, для сравнения, такой фильтр используют реже — им важен не столько рост, сколько возраст женщины.
В 2022 году среди анкет значительно возросло количество профилей женщин без детей — на 34 процента больше в возрастном сегменте от 18 до 27 лет. Вместе с этим увеличилось и число мужчин, живущих отдельно от своих детей — на 36 процентов, в возрастном сегменте от 35 до 43 лет. Информацию об образовании обычно предоставляют около 30 процентов пользователей. В 2022 году возросло количество людей со средним специальным образованием (на 32 процента мужчин и 53 процента женщин) и высшим (17 процентов мужчин и 13 процентов женщин).
«В 2022 году средний уровень достатка пользователей дейтинговых сервисов переместился в диапазон среднего и высокого — динамика отмечается и у мужчин, и у женщин. Это может говорить о том, что многие россияне отказались от дополнительных трат на дейтинговые сервисы»
Анатолий Новожилов
руководитель по развитию рекламных сервисов Platforma
Самая непопулярная графа — материальный доход. 93 процента мужчин и 86 процента женщин никогда не указывают уровень своего заработка, так как хотят, чтобы симпатия строилась прежде всего на интересе к личности, а не к деньгам. Но в 2022 количество женщин, которые указали «высокий доход» выросло на 91 процент. Количество мужчин со стабильным средним доходом и высоким доходом выросло на 17 процентов и 21 процент соответственно.
«В прошлом году впервые прирост женской аудитории слегка превысил рост мужской аудитории. Женщины действительно стали более активными. Самая показательная метрика — количество первичных сообщений от женщин. Они стали писать первыми в два раза чаще»
Ольга Морозова
директор по маркетингу компании Mamba
Начинают знакомство пользователи одинаково — рассказами о себе. В приветствии они стали чаще говорить о своей любви к животным (рост на 40 процентов у женщин и 43 процента у мужчин) и о желании завести семью (38 процентов у женщин и 28 процентов у мужчин).
В целом, теги в анкетах для знакомств используют преимущественно женщины. Самые популярные в 2022 году оказались «брак/для брака», «путешествия» и «нравится романтика». У мужчин чаще всего в анкетах появлялись теги «не интересуют халявщицы», «серьезные отношения» и «личностный рост/саморазвитие».
Максимальный рост регистраций в 2022 году наблюдался в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Ставрополе
Наибольший интерес к сервисам знакомств наблюдался со стороны южных регионов. Партнеров чаще всего искали жители Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края. Пятерку лидеров замыкают Новгородская область и республика Адыгея. Москва и Санкт-Петербург заняли 15 и 20 место соответственно.
Ранее москвичи назвали самые привлекающие качества партнера на первом свидании.