В 2022 году россияне стали чаще искать себе партнеров на сайтах знакомств — женщины для официального брака, а мужчины — для гражданского брака. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования аналитиков рекламного программатика Platforma и приложения для знакомств Mamba, результаты имеются в распоряжении «Мосленты».

Наибольший рост интереса к сервисам знакомств произошел во второй половине года — пик пришелся на октябрь и ноябрь. Новые отношения ищут преимущественно мужчины в возрасте от 25 до 44 лет и женщины в возрасте от 18 до 44 лет.

Юзеры чаще стали заполнять графу о целях знакомства — 70 процентов пользователей в 2022 году против 47 процентов в 2021. Это говорит о том, что пользователи стали подходить к поиску пары более осознанно и не хотят тратить время в приложениях для знакомств впустую. Согласно исследованию, россияне стали чаще искать отношения (рост на 48 процентов среди женщин и 32 процента среди мужчин), а также демонстрировать намерение создать семью (рост на 28 процентов и 18 процентов).