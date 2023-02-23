Психолог Долгов назвал способы справиться с «испанским стыдом»

Способы справиться с «испанским стыдом» описал в своем Telegram-канале психолог Денис Долгов. Он напомнил, что так называют чувство стыда за другого человека.

«Стыд за другого человека чаще всего испытывают люди с высоким уровнем эмпатии. Еще "испанский стыд" может возникать тогда, когда люди чувствуют ответственность за других, боятся осуждения, имеют высокие требования к окружающим и низкую самооценку», — уточнил эксперт.

Для самопомощи в момент ощущения эмпатичекого стыда Долгов рекомендует помнить, что это временная эмоция, которая обычно уходит спустя максимум 30 минут. Кроме того, следует принять это состояние и не отрицать его, что поможет регулировать стыд.

«Нужно понимать, что вы не совершали этот поступок. Речь идет о другом человеке. Не осуждать того, за кого вам стыдно. Осуждение лишь усилит эмоции и добавит негодование. Попробуйте сделать 10 глубоких вдохов и выдохов. Это помогает скинуть напряжение и стать спокойнее», — добавил психолог.

Для того, чтобы чувство стыда беспокоило меньше, стоит найти его причину и поработать над ней, уточнил он.

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