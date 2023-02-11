Московский священник раскрыл главную причину ссор мужей с женами

Главную причину ссор мужей с женами раскрыл в своем новом посте в Telegram известный московский священник и блогер Николай Бабкин. По его мнению, дело упирается не в излишнюю эмоциональность и даже не в обман.

«Проблема чаще всего в том, что супруги эмоционально разобщены. Они не чувствуют себя в безопасности друг с другом. Львиная доля ссор — это протест против эмоциональной разобщенности. Вся эта злость, критика, раздражение, претензии — на самом деле крик отчаяния. Это попытка достучаться до любимого, пробудить сердце», — объяснил клирик столичного храма.

По его мнению, если люди уверены в «надежности и прочности ниточки между их сердцами», все жизненные трудности и недостатки характеров переживаются относительно легко, они лишь скрепляют супругов. Если же нет — «отношения охладевают, пропасть растет, малейшая буря способна разрушить брак».

«Что делать? Не бояться близости, заботиться и дружить. Не увидеть врагов друг в друге, а объединиться против общей проблемы. Открывать друг другу свои настоящие чувства без страха и стыда. Вернуть безопасность и близость в отношения, чтобы проложить дорогу любви длиною в жизнь», — порекомендовал блогер.

Ранее Бабкин одобрил общение прихожан с психотерапевтами. Он отметил, что у столичных жителей, в отличие от провинциальных, наблюдается более здоровое отношение к помощи специалистов.