Исполнитель роли Горшка в сериале «Король и Шут» рассказал о работе дворником

О подработке дворником рассказал на своем YouTube-канале актер Константин Плотников, исполнитель роли Горшка (Михаила Горшенева) в сериале «Король и Шут».

Плотников убирает территорию возле Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. По словам звезды, после выхода популярного сериала с его участием ему подняли зарплату. Работу дворником актер называет «медитацией».

Ранее гонорары самых высокооплачиваемых российских звезд раскрыла продюсер Алина Красная. Она сообщила, что съемочный день наиболее дорогого артиста Дмитрия Нагиева стоит один миллион 500 тысяч рублей.