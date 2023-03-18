Анну Семенович раскритиковали за чрезмерное использование фотошопа
Подписчики раскритиковали певицу Семенович за чрезмерное использование фотошопа .
Певицу и актриса Анну Семенович раскритиковали из-за излишнего использования фотошопа. В своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она опубликовала серию кадров, на которых подписчики заметили чрезмерное редактирование фигуры.
На фотографиях Семенович демонстрирует фигуру в разных купальниках в рамках рекламной кампании. Фолловеры артистки заметили, что ее образ на снимках сильно отличается от внешнего вида певицы в жизни.
«Супер мега фотошоп», «Отфотошопилась уже по полной», «Анна, вы же сами выступаете за подипозитив и то, что полная женщина тоже может быть красивой. И этими сильно отфотошопленными фотографиями сильно себе противоречите», «Фотки плохо отфотошоплены. Как будто ее голову наложили на фото куклы Барби», — написали пользователи сети в комментариях.
Ранее 40-летняя певица Наталья Подольская показала фигуру в купальнике.