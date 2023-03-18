Анну Семенович раскритиковали за чрезмерное использование фотошопа

Певицу и актриса Анну Семенович раскритиковали из-за излишнего использования фотошопа. В своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она опубликовала серию кадров, на которых подписчики заметили чрезмерное редактирование фигуры.

На фотографиях Семенович демонстрирует фигуру в разных купальниках в рамках рекламной кампании. Фолловеры артистки заметили, что ее образ на снимках сильно отличается от внешнего вида певицы в жизни.