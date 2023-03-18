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16:40, 18 марта 2023
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Анну Семенович раскритиковали за чрезмерное использование фотошопа

Подписчики раскритиковали певицу Семенович за чрезмерное использование фотошопа .

Анну Семенович раскритиковали за чрезмерное использование фотошопа
Кадр: @ann_semenovich

Певицу и актриса Анну Семенович раскритиковали из-за излишнего использования фотошопа. В своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она опубликовала серию кадров, на которых подписчики заметили чрезмерное редактирование фигуры.

На фотографиях Семенович демонстрирует фигуру в разных купальниках в рамках рекламной кампании. Фолловеры артистки заметили, что ее образ на снимках сильно отличается от внешнего вида певицы в жизни.

«Супер мега фотошоп», «Отфотошопилась уже по полной», «Анна, вы же сами выступаете за подипозитив и то, что полная женщина тоже может быть красивой. И этими сильно отфотошопленными фотографиями сильно себе противоречите», «Фотки плохо отфотошоплены. Как будто ее голову наложили на фото куклы Барби», — написали пользователи сети в комментариях.

Ранее 40-летняя певица Наталья Подольская показала фигуру в купальнике.

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