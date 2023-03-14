40-летняя Наталья Подольская показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 40-летняя певица Наталья Подольская. Она опубликовала фотографию с отдыха в Дубае.

Знаменитость позировала на пляже, откуда открывается вид на колесо обозрения «Око Дубая». Подольская появилась перед камерой в раздельном купальнике со змеиным принтом. Образ артистка дополнила соломенной шляпой, солнцезащитными очками и ожерельем из ракушек.

«Красивое тело», «Шикарная», «Наташа, какая вы замечательная. Просто естественная красота без ботоксов, пластических операций», «Красотка», «Фото огонь», «Наташка-милашка», — прокомментировали публикацию поклонники.

Ранее 45-летняя Ольга Орлова показала фигуру в купальнике через месяц после родов.