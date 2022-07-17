Физиотерапевт предостерегла от использования сметаны против ожогов

Об опасности народного метода лечения солнечных ожогов сметаной предостерегла на портале «Роскачество» врач-физиотерапевт, консультант по здоровому образу жизни, диетолог Татьяна Пономарева.

«При ожоге на поверхности тела образуются микротравмы, а в сметане присутствуют грибки, которые, попадая в рану, могут провоцировать воспаление и препятствуют быстрому заживлению», — сообщила врач.

Она предостерегла и от использования масел, кисломолочных продуктов и других народных средств, способных способно усугубить ситуацию и спровоцировать развитие осложнений. При ожогах Пономарева рекомендует аптечные средства на основе алоэ или пантенола.

«Возможно применение НПВС (нестероидных противовоспалительных препаратов) для снятия воспаления, болевых ощущений, температуры», — заявила физиотерапевт.

Ранее врач-дерматолог Юлия Галлямова призвала отказаться от «народных» методов лечения солнечных ожогов.