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14:52, 05 января 2023
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Москвичам перечислили правила безопасности при использовании бани

Москвичам перечислили правила безопасности при использовании бани
Фото: Unsplash

Правила пожарной безопасности при использовании бани перечислили москвичам в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице. В первую очередь в ведомстве указали, что перед топкой на полу обязательно должен быть металлический лист размером не менее чем 50 на 70 сантиметров, без прогаров и повреждений.

«Следите, чтобы тлеющие угли не выпадали из топки; не допускайте перекала печей, рекомендуется топить печь не больше 1,5-2 часов два-три раза в день; не разрешайте детям растапливать печь, и не оставляйте их без присмотра у топящейся печи», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в МЧС напомнили, что не следует сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и вблизи от них, а расстояние от печи до мебели и других предметов должно быть не менее одного метра.

Для розжига не следует использовать легковоспламеняющиеся жидкости и температура в парильной не должна превышать 110 градусов, уточнили в ведомстве. В заключении москвичам напомнили о важности периодически обливать деревянные стены и потолки парильной водой.

Ранее противопоказания для похода в баню раскрыла профессиональная банщица Ирина Гордеева. Она заявила, что парную не стоит посещать при воспалительных и инфекционных процессах в организме.

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