Раскрыты противопоказания для похода в баню

Противопоказания для похода в баню раскрыла «Мосленте» профессиональная банщица Ирина Гордеева. Она заявила, что парную не стоит посещать при воспалительных и инфекционных процессах в организме.

«В баню ни в ком случае нельзя ходить в нетрезвом виде», — подчеркнула Гордеева. Алкоголь воздействует на красные кровяные тельца, поэтому нахождение в парной после употребления спиртного может привести к образованию тромбов, микроинсульту и микроинфаркту.

«Также во время острых стадий язв ЖКТ поход в баню стоит отложить, чтобы не спровоцировать активизацию кровотока», — сказала специалист.

Ранее об опасности встречи Нового года в бане предупредила россиян врач-кардиолог Асият Хачирова. Она заявила, что этот способ отметить праздник может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе.