Супруга известного раввина раскрыла источники своих доходов

Источники своих доходов раскрыла в беседе с «Мослентой» Маша Хлоповская, супруга известного раввина Йосефа Херсонского. Она заявила, что, так же как и у мужа, у нее есть работа.

«В разных семьях раввинов доходы складываются по-разному. В нашей семье мы оба работаем. Раввин — полноценная работа в формате 24 на 7. В нее входят и уроки Торы, и переводы, и многое другое. У Йосефа всесторонний доход. Я же работаю в университете и получаю свою скромную зарплату», — рассказала Хлоповская.

Собеседница «Мосленты» уточнила, что никаких дотаций от государства они не получают. «Йосеф не считается государственным чиновником. Так что мы просто зарабатываем, как и все нормальные люди», — пояснила она.

Жена раввина также отметила, что в их семье нет разделения на мужские и женские обязанности: все занимаются всем. «У меня есть своя зона ответственности, у Йосефа — своя, у его сына, живущего с нами, — своя. Например, муж занимается всеми финансовыми вопросами, в первую очередь оплачивает счета. Мы договорились, что я даже не касаюсь этой сферы нашей жизни», — поделилась Хлоповская.

Ранее свои «рабочие» обязанности перечислила супруга популярного в соцсетях клирика московского храма Николая Бабкина Алина. Она призналась, что особенных требований к женам церковнослужителей нет.