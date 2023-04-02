Россиянам назвали основные источники опасности на даче

Основные источники опасности на даче, в том числе и смертельные, назвала с интервью «Газете.Ru» врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова. По ее словам, бешеные дикие животные, клещи и самостоятельно выловленная рыба являются наиболее опасными.

Так, выловленная из водоемов рыба, в том числе язь, лещ, плотва, карась может быть заражена паразитами описторхами. В случае недостаточной термической обработки она может нанести человеку вред. Эксперт рекомендует шоковую заморозку такой рыбы при минус 20 градусах. Кроме того, она рекомендует не покупать малосольную и вяленую рыбу с рук, так как в ней могут сохраняться паразиты.

Немытые овощи и ягоды также могут нанести вред организму человека. Съев немытый продукт, человек может подхватить паразитических червей аскарид. Особенно осторожными нужно быть с клубникой, зеленью, морковью, редиской и репой. Зелень и ягоды, по ее словам, нужно не только вымыть, но и замочить на 20 минут в большом объеме воды — так земля осядет на дно.

Против клещей, которые становятся активны с наступлением тепла, врач рекомендует специальные противоакарицидные спреи как для человека, так и для животных. Также из-за бешенства опасны дикие животные, в том числе и ласковые, заключила Провоторова.

Ранее рекомендации по защите собак в период активности клещей дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.