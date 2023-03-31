Кинолог дал рекомендации по защите собаки в период активности клещей

Специалист подчеркнул, что необходимо всегда отмечать день обработки собаки от клещей. У каждого средства свой срок действия: например, вакцинацию проводят ежегодно, а в случае повышенного количества клещей и высокого риска заражения — каждые полгода. Спреи и капли действуют в течение 4-5 недель, препараты для приема внутрь — около 12 недель. У любого средства есть противопоказания, уточнил он.

Ранее в Москве заметили первых клещей. Они уже начали активизироваться с наступлением тепла.