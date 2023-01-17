Историк моды дал пять советов для составления стильного зимнего образа

Пять советов для составления стильного зимнего образа дал в личном Telegram-канале знаменитый историк моды и телеведущий Александр Васильев.

«Обратите внимание на капоры, балаклавы, косынки, меховые панамы. Также популярны шапки-ушанки и чепчики», — написал эксперт, уточнив, что в этом сезоне есть большой выбор стильных и актуальных моделей головных уборов.

Вторая рекомендация — длинные шарфы в ярких оттенках или с логотипами и надписями, а также высокие перчатки, особенно из кожи. Еще Васильев посоветовал добавлять больше разных фактур в свои образы. По его словам, в холодное время года стоит уделить внимание меху, из которого могут быть сделаны сумки, шарфы и головные уборы.

Замыкают топ-5 рекомендаций акцентные сумки. Васильев отмечает, что аксессуары с интересной фактурой или принтом сразу повышают градус стиля, даже если образ монохромный.

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