Историк моды назвал новый модный тренд

Новый модный тренд назвал в личном Telegram-канале знаменитый историк моды и телеведущий Александр Васильев.

«Последние годы были и по-прежнему остаются радикальными, суровыми и испытывающими нас. Но жизнь продолжается, а следовательно, продолжается и поиск решений. Мир моды предложил нам новый тренд на яркий гардероб. Уже несколько сезонов подряд цветотерапия спасает и поддерживает тысячи женщин», — написал специалист.

По его словам, яркие солнечные цвета оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние и улучшают настроение, провоцируя выработку дофамина. В связи с этим Васильев рекомендовал «добавить больше красок в этот мир».

Ранее Александр Васильев назвал обязательный элемент женского гардероба. Он отметил, что праздничное вечернее платье поднимет настроение не только его обладательнице, но и окружающим ее людям.