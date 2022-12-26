08:59, 26 декабря 2022
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Александр Васильев назвал обязательный элемент женского гардероба
Фото: unsplash
Знаменитый историк моды и телеведущий Александр Васильев назвал обязательный элемент женского гардероба. Его слова передает «Мослента».
«Поймите, в жизни у нас не так много времени: либо жить, либо тужить. И если выбор — жить, то выбирайте жить в красоте, в достатке и в удовольствии. Поэтому вечернее платье я считаю обязательным», — пояснил историк моды.
Он отметил, что праздничное вечернее платье поднимет настроение не только его обладательнице, но и окружающим ее людям. Васильев также посоветовал отнестись к выбору платья с особым вниманием.
Ранее историк моды назвал неподходящую для празднования Нового года одежду.