Знаменитый историк моды и телеведущий Александр Васильев назвал обязательный элемент женского гардероба. Его слова передает «Мослента».

«Поймите, в жизни у нас не так много времени: либо жить, либо тужить. И если выбор — жить, то выбирайте жить в красоте, в достатке и в удовольствии. Поэтому вечернее платье я считаю обязательным», — пояснил историк моды.

Он отметил, что праздничное вечернее платье поднимет настроение не только его обладательнице, но и окружающим ее людям. Васильев также посоветовал отнестись к выбору платья с особым вниманием.

Ранее историк моды назвал неподходящую для празднования Нового года одежду.