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08:59, 26 декабря 2022
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Александр Васильев назвал обязательный элемент женского гардероба

Александр Васильев назвал обязательный элемент женского гардероба
Фото: unsplash

Знаменитый историк моды и телеведущий Александр Васильев назвал обязательный элемент женского гардероба. Его слова передает «Мослента».

«Поймите, в жизни у нас не так много времени: либо жить, либо тужить. И если выбор — жить, то выбирайте жить в красоте, в достатке и в удовольствии. Поэтому вечернее платье я считаю обязательным», — пояснил историк моды.

Он отметил, что праздничное вечернее платье поднимет настроение не только его обладательнице, но и окружающим ее людям. Васильев также посоветовал отнестись к выбору платья с особым вниманием.

Ранее историк моды назвал неподходящую для празднования Нового года одежду.

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