Раскрыта история помогающего больным московского таксиста

Помогающий больным московский таксист Ахмед Садакиев раскрыл «Мосленте» свою историю. Ранее он работал офицером МВД, а затем проводником в поездах, курсирующих между Москвой и Кавказом.

Осенью 2016 года Садакиев отправился в рейс в аварийном вагоне и получил травму. Он экстренной госпитализации он отказался и лег в больницу только после возвращения в Москву. Во время лечения у мужчины кончились деньги, и арендодатели выселили его из съемной квартиры. Затем он несколько дней жил на вокзале и попал в Боткинскую больницу после голодного обморока.

После всего случившегося герой интервью арендовал машину и начал помогать людям, приезжающим в столицу на лечение. «Я стал их бесплатно отвозить. Надо, чтобы люди в такие истории не влипали. Помощь должна быть», — пояснил он. Добраться до медучреждений Садакиев тяжелобольным, инвалидам и детям.

Ранее в Москве таксист принял роды у пассажирки в машине и отвез ее в больницу. Россиянка родила здоровую девочку и назвала ее Светланой.