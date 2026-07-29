Итальянец удивился действию мужчины возле вокзала в Москве

Гражданин Италии, приехавший в Москву, удивился действию мужчины возле Павелецкого вокзала. Соответствующее видео опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сын иностранца.

Молодой человек снял, как во время прогулки с отцом они встретили работника коммунального хозяйства, моющего улицу.

«Давай честно, мы когда-нибудь увидим такое в Италии?» — спросил сын.

«Не увидим даже через 600 тысяч лет. Ну ты прикинь, как он моет. Как это называется? С гидропульсором? Это просто невероятно. Замечательно», — ответил отец, назвав работника огромным молодцом.

Ранее тот же итальянец хотел лизнуть поручни эскалатора в московском метро. Мужчина искренне удивлялся тому, что в подземке «ни пылинки».