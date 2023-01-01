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13:44, 01 января 2023
1 мин.

Иван Ургант поздравил россиян с Новым годом

Иван Ургант поздравил россиян с Новым годом
Фото: @urgantcom

С Новым годом поздравил россиян телеведущий Иван Ургант в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Шоумен опубликовал в соцсети фото в белой футболке с надписью No comment на фоне стены.

«Ребята, чуть не забыл. Мы с вами в этом году видимся нечасто. Но это не отменяет главного — я вас очень люблю. Не всех, конечно… Хотя нет, всех. С Новым Годом», — пошутил Ургант.

На публикацию шоумена отреагировала актриса Алла Михеева. «А мы вас любим», — написала она в комментариях. Другие фолловеры поздравили шоумена с праздником и призвали его чаще общаться с поклонниками.

Ранее Первый канал анонсировал замену ведущим Ивану Урганту и Дмитрию Нагиеву в новогоднюю ночь. «Праздничную атмосферу в эфире будут создавать [звезды шоу-бизнеса] Лариса Гузеева, Анна Щербакова, Максим Аверин, Валдис Пельш, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, Дмитрий Хрусталев», — было сказано в сообщении.

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