Названа замена ведущим Урганту и Нагиеву на Первом канале в новогоднюю ночь

Первый канал назвал артистов, которые заменят шоуменов Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева в новогоднюю ночь. Сейчас канал все еще ведет съемки новогодней программы «Двадцать лет спустя». Они будут идти до самого праздника. Уточняется, что в этом году в эфире прозвучат хиты 2000-х годов.

«Праздничную атмосферу в эфире будут создавать [звезды шоу-бизнеса] Лариса Гузеева, Анна Щербакова, Максим Аверин, Валдис Пельш, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, Дмитрий Хрусталев», — говорится в сообщении.

Ведущими большого праздничного концерта, который покажут в эфире главного канала страны 1 января, стали артисты Валдис Пельш, Максим Аверин, Анастасия Макеева и Аглая Шиловская. В большом праздничном концерте выступят артисты Филипп Киркоров, Пелагея и Григорий Лепс, Егор Крид и Михаил Шуфутинский, Анна Асти, Мот, Николай Басков, Лариса Долина и другие.

Ранее российское телевидение раскритиковал известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев. По его мнению, современным телешоу не хватает качества.