Настя Ивлеева раскрыла способ борьбы с бессонницей

Свой способ борьбы с бессонницей телеведущая и блогер Настя Ивлеева раскрыла в личном Telegram-канале.

По словам телезвезды, когда не может уснуть, она включает в плеере звуки дождя. Она вспомнила о своей привычке, когда увидела за окном настоящий сильный дождь. «Он как тропический… А-ля медитативный… Господи, это так прекрасно», — поделилась эмоциями девушка.

Ранее сообщалось, что телеканал «Пятница!» начал поиск мужчины мечты для Ивлеевой. В рамках реалити-шоу «Сердце Ивлеевой» знаменитая блондинка попробует построить отношения на глазах у миллионов зрителей.