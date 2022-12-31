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18:49, 31 декабря 2022
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Ивлеева высказалась о планах на личную жизнь в новом году

Ивлеева высказалась о планах на личную жизнь в новом году
Кадр: Telegram-канал Насти Ивлеевой

О планах на личную жизнь в новом году высказалась в своем Telegram-канале блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева.

«Друзья, дам один комментарий на тему своей личной жизни (первый и последний раз): всех своих бывших (всех!!!) я оставляю в 2022 году! Пора двигаться дальше», — заявила знаменитость.

В комментариях многие подписчики одобрили решение Ивлеевой. В то же время некоторые из них выразили свое сожаление по этому поводу, так как надеялись на воссоединение телеведущей с одним из экс-партнеров.

Ранее Ивлеева показала лицо без косметики. «Момент истины!» — заявила она, сняв на камеру свое отражение в зеркале.

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