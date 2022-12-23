Ивлеева поделилась лайфхаками по созданию новогоднего настроения

Лайфхаками по созданию новогоднего настроения поделилась в личном Telegram-канале блогер, телеведущая Настя Ивлеева.

«Если не хватает новогоднего настроения или просто хорошего настроения, пока собираетесь, с утра пораньше включите какие-нибудь "Песни о главном". Вот я включила "Песни" 1997 года. Тут потрясающие песни и артисты, благодаря которым ты автоматически зарядишься позитивом», — посоветовала знаменитость.

Также Ивлеева порекомендовала украсить свое жилье гирляндами — одними из главных атрибутов Нового года. По ее словам, чем больше будет в доме новогодних огней, тем лучше.

Ранее жителей России предупредили об опасности популярных новогодних украшений. Если гирлянда имеет резкий неприятный запах, она может быть опасна для здоровья.