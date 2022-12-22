Жителей России предупредили об опасности популярных новогодних украшений

Об опасности одного вида популярных новогодних украшений предупредила жителей России эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина. В беседе с «Лентой.ру» она предостерегла, что если гирлянда имеет резкий неприятный запах, она может быть опасна для здоровья.

«На проводе не должно быть трещин и заусенцев. Плохо, если гирлянда имеет резкий неприятный запах — он указывает на то, что при производстве использовался некачественный пластик, который может выделять вредные для здоровья вещества», — уточнила она.

Специалист рекомендует перед покупкой проверять информацию о сертификации — в большинстве случаев о ней свидетельствует знак EAC. По ее словам, более безопасным вариантом считаются светодиодные гирлянды, устойчивые к перепадам напряжения.

Пиротехнику Мешалкина советует хранить в сухом месте. Она также напомнила россиянам, что в квартире или на балконе нельзя устраивать фейерверки — можно использовать только хлопушки и бенгальские огни.

Ранее стоимость услуги по украшению загородного дома к Новому году, которую готовы оплачивать жители Москвы, раскрыли в пресс-службе маркетплейса услуг YouDo. Стало известно, что за подобные задания заказчики готовы платить до 100 тысяч рублей.