Ивлеева сообщила о проблемах со здоровьем

О проблемах со здоровьем сообщила телеведущая Настя Ивлеева в своем Telegram-канале. Она рассказала, что после возвращения в Москву из поездки в Южную Америку побывала у врачей и перенесла ряд неприятных процедур.

«У меня после дайвинга что-то пошло не так. Из-за давления начала скапливаться жидкость за барабанной перепонкой, что привело к адским болям. Придется полечиться неделю», — поделилась подробностями блогерша.

Ранее Ивлеева сообщила, что находится в Бразилии. Телеведущая была поражена видом из окна своего номера на океан, гору Сахарная голова и статую Христа-Искупителя.