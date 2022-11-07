22:11, 07 ноября 2022
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Стало известно местоположение Насти Ивлеевой
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Местоположение блогера и телеведущей Насти Ивлеевой стало известно из ее сообщения на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Девушка рассказала, что находится в Бразилии.
«Ребята, мы сейчас в Рио-де-Жанейро. Мы долетели и уже выспались», — сказала Ивлеева.
Телеведущая была поражена видом из окна своего номера: оттуда можно посмотреть на океан, гору «Сахарная голова» и статую Христа-Искупителя. По словам Ивлеевой, пейзаж сглаживает все, что было до этого.
Ранее стало известно местоположение дочери Анастасии Заворотнюк.