Стало известно местоположение Насти Ивлеевой

Местоположение блогера и телеведущей Насти Ивлеевой стало известно из ее сообщения на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Девушка рассказала, что находится в Бразилии.

«Ребята, мы сейчас в Рио-де-Жанейро. Мы долетели и уже выспались», — сказала Ивлеева.

Телеведущая была поражена видом из окна своего номера: оттуда можно посмотреть на океан, гору «Сахарная голова» и статую Христа-Искупителя. По словам Ивлеевой, пейзаж сглаживает все, что было до этого.

Ранее стало известно местоположение дочери Анастасии Заворотнюк.