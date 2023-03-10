Настя Ивлеева сняла видео в трусах с хвостом
Телеведущая Настя Ивлеева опубликовала видео в трусах с хвостом.
Видео в необычном образе опубликовала телеведущая и блогер Настя Ивлеева на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). На кадрах она запечатлена в трусах с хвостом.
Ивлеева позировала в розовом худи с капюшоном и белых трусах с высокой талией. На ногах у нее белые гольфы и резиновые сапоги, а дополнили образ прикрепленный в зоне копчика хвост бежевого цвета и оригинальная бейсболка с козырьком на уровне носа и прорезью для глаз.
«Ивлеева, ты все. Сдулась», «Что за бред я наблюдаю?», «Весна, что поделать», «Мода, остановись», «Странный образ», «В психушке день открытых дверей?», «Иногда мне кажется, что ты сошла с ума», «Бабуль, тебе кекса не хватает?», «Это какая-то психоделика», «Остапа понесло, как говорится», — написали комментарии пользователи сети.
Однако некоторые поклонники поддержали блогера. «Прям свежак. Что-то модное, креативное и трендовое», «Умоляю, продолжай», «Клевый стиль. Не хватает цепи! Будто ролик из 80-х годов. Здорово выглядишь», «Хороша», «Загадочный перфоманс», «Стиль — восторг», «Классная», «Круто», — высказались они.
Ранее фигура 37-летней Ольги Бузовой в купальнике восхитила пользователей сети. На снимках она позирует у бассейна в раздельном салатовом купальнике.