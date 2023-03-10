Настя Ивлеева сняла видео в трусах с хвостом

Видео в необычном образе опубликовала телеведущая и блогер Настя Ивлеева на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). На кадрах она запечатлена в трусах с хвостом.

Ивлеева позировала в розовом худи с капюшоном и белых трусах с высокой талией. На ногах у нее белые гольфы и резиновые сапоги, а дополнили образ прикрепленный в зоне копчика хвост бежевого цвета и оригинальная бейсболка с козырьком на уровне носа и прорезью для глаз.