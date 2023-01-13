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19:38, 13 января 2023
1 мин.

Ивлеева улетела на острова с любимым человеком

Ивлеева улетела на острова с любимым человеком
Фото: @nastyaivleeva

О вылете на острова с любимым человеком сообщила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева.

«Ну что, новость-хайп! Я улетела отдыхать со своим любимым человеком», — заявила знаменитость. В двух своих аккаунтах блогер показала фотографии с пляжа и с территории отеля, на некоторых она поставила геотег — Мальдивы.

Многие восприняли сообщение Ивлеевой как официальное подтверждение изменений в личной жизни. Однако несколько дней назад в своем Telegram-канале она сообщала, что планирует погреться на солнце у океана вместе с матерью. «Улетим на недельку. Потому что мы заслужили», — сказала тогда она.

Ранее Ивлеева высказалась о планах на личную жизнь в 2023 году. Подписчики одобрили ее решение.

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