Настя Ивлеева опубликовала фото в белье на фоне Кремля

Фото в нижнем белье на фоне Кремля опубликовала блогер Настя Ивлеева в своем Telegram-канале. Внешний вид звезды восхитил поклонников.

Ивлеева снялась на улице во время дождя. Блогер надела черный бюстгальтер и юбку, спущенную вниз. Звезда дополнила образ укладкой с зачесанными назад волосами и легким макияжем.

«Похожа на русалку», «Богиня», «Какая вы чудесная», «Живот и талия очень красивые», — написали комментаторы. Некоторые отметили, что Ивлеева в последние годы заметно похудела и поинтересовались, сидела ли блогер на диетах.

Ранее фигуру в купальнике после похудения показала певица Бьянка. Артистка сообщила, что сбросила 12 килограммов.