16:40, 16 июля 2023
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Настя Ивлеева опубликовала фото в белье на фоне Кремля
Блогер Настя Ивлеева снялась в нижнем белье на фоне Кремля.
Кадр: телеграм-канал «Настя Ивлеева»
Фото в нижнем белье на фоне Кремля опубликовала блогер Настя Ивлеева в своем Telegram-канале. Внешний вид звезды восхитил поклонников.
Ивлеева снялась на улице во время дождя. Блогер надела черный бюстгальтер и юбку, спущенную вниз. Звезда дополнила образ укладкой с зачесанными назад волосами и легким макияжем.
«Похожа на русалку», «Богиня», «Какая вы чудесная», «Живот и талия очень красивые», — написали комментаторы. Некоторые отметили, что Ивлеева в последние годы заметно похудела и поинтересовались, сидела ли блогер на диетах.
Ранее фигуру в купальнике после похудения показала певица Бьянка. Артистка сообщила, что сбросила 12 килограммов.