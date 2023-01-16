Настя Ивлеева опубликовала фото в мокрой футболке

Фото в мокрой футболке опубликовала телеведущая и актриса Настя Ивлеева в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Звезда отправилась на отдых на Мальдивы.

На снимке Ивлеева позирует в бассейне на вилле. Для плавания она предпочла белую футболку, не надев под нее нижнего белья.

Откровенный образ актрисы восхитил пользователей сети. «Отлично выглядите, просто огонь», «Эта девочка с картинки», «Неотразимая», — написали комментаторы.

Ранее фото в купальнике с минимумом макияжа на лице опубликовала певица Слава. Звезда отметила, что не обрабатывала изображение в фоторедакторах.