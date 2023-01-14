Певица Слава опубликовала фото в купальнике без ретуши

Фото в купальнике без ретуши опубликовала певица Слава в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артистка поделилась снимком с отдыха на Мальдивах.

На кадре Слава позирует на лежаке в купальном костюме, состоящем из трусов и закрытой верхней части с длинным рукавом. Пляжный образ исполнительница дополнила минимальным макияжем без использования тонального средства. Певица отметила, что не обрабатывала лицо и фигуру в фоторедакторах.

Поклонники оценили честность исполнительницы. «И без ретуши королева», «Очень женственная и шикарная», — написали они. Кроме того, в комментариях к посту балерина Анастасия Волочкова назвала фото Славы «шедевром».

В отпуск на острова певица отправилась с экс-возлюбленным Анатолием Данилицким, их общей дочерью Антониной, а также с сестрой Еленой и ее сыном. Позднее Слава опровергла слухи о воссоединении с бывшим сожителем. «Мы родители и близкие люди. Не больше», — прокомментировала артистка информацию, появившуюся в сети.