Ивлеева опубликовала видео в откровенном образе

Видео в откровенном образе опубликовала на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева. Подписчики артистки выразили разные мнения.

«Фигура бомбическая. Может позволить себе даже мешок надеть», «Настя, мне кажется, что тебе нужен нормальный мужик», «Что за стилист у нее с нулевым вкусом в моде?», «Мне одному кажется, что юбка тут лишняя?», «Когда ты себе мужика найдешь? Уже надоела твоя озабоченность», «Красотка», — прокомментировали юзеры.