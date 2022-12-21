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13:15, 21 декабря 2022
1 мин.

Ивлеева опубликовала фото в откровенном образе кролика

Ивлеева опубликовала фото в откровенном образе кролика
Фото: @nastyaivleeva

Фотографию в откровенном образе опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) блогер и телеведущая Настя Ивлеева.

«Ой», — подписала публикацию блогерша. Звезда снялась в гримерке в костюме символа наступающего года — кролика, надев полупрозрачные колготки с вырезом на ягодицах и короткий пиджак. Образ Ивлеева дополнила обручем для волос с ушами и меховым хвостом.

Ивлеева опубликовала фото в откровенном образе кролика

Фото: @nastyaivleeva

Ранее Ивлеева раскрыла подробности съемок в откровенных сценах сериала «Монастырь». Она сообщила, что тщательно готовилась к появлению в кадре без одежды и волновалась.

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