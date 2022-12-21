13:15, 21 декабря 2022
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Ивлеева опубликовала фото в откровенном образе кролика
Фото: @nastyaivleeva
Фотографию в откровенном образе опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) блогер и телеведущая Настя Ивлеева.
«Ой», — подписала публикацию блогерша. Звезда снялась в гримерке в костюме символа наступающего года — кролика, надев полупрозрачные колготки с вырезом на ягодицах и короткий пиджак. Образ Ивлеева дополнила обручем для волос с ушами и меховым хвостом.
Фото: @nastyaivleeva
Ранее Ивлеева раскрыла подробности съемок в откровенных сценах сериала «Монастырь». Она сообщила, что тщательно готовилась к появлению в кадре без одежды и волновалась.