Ивлеева раскрыла подробности съемок в откровенных сценах

Подробности съемок в откровенных сценах сериала «Монастырь» раскрыла актриса и телеведущая Настя Ивлеева в интервью «Кинопоиску». Она сообщила, что тщательно готовилась к появлению в кадре без одежды и волновалась.

Ивлеева подчеркнула, что, несмотря на ее переживания, обстановка на съемочной площадке была комфортной. Всего в сериале присутствуют две обнаженные сцены, и вторая актрисе запомнилась больше. «Мы тогда здорово переживали, но вокруг нас создали подходящую обстановку, и с погодой повезло; потрясающий закат и сама локация — все было как в кино!» — заявила знаменитость.

Ранее Ивлеева вспомнила о желании в детстве уйти в монастырь. Она призналась, что такие мысли посещали ее из-за проблем в семье.