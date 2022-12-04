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21:11, 04 декабря 2022
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Ивлеева раскрыла подробности съемок в откровенных сценах

Ивлеева раскрыла подробности съемок в откровенных сценах
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Подробности съемок в откровенных сценах сериала «Монастырь» раскрыла актриса и телеведущая Настя Ивлеева в интервью «Кинопоиску». Она сообщила, что тщательно готовилась к появлению в кадре без одежды и волновалась.

Ивлеева подчеркнула, что, несмотря на ее переживания, обстановка на съемочной площадке была комфортной. Всего в сериале присутствуют две обнаженные сцены, и вторая актрисе запомнилась больше. «Мы тогда здорово переживали, но вокруг нас создали подходящую обстановку, и с погодой повезло; потрясающий закат и сама локация — все было как в кино!» — заявила знаменитость.

Ранее Ивлеева вспомнила о желании в детстве уйти в монастырь. Она призналась, что такие мысли посещали ее из-за проблем в семье.

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