Ивлеева показала на видео зарядку в обтягивающих лосинах

На кадрах одетая в обтягивающие лосины и топ звезда пытается сделать планку на коврике, смотря на планшете ролик от тренера. Упражнение далось телеведущей непросто. «Я сейчас сдохну», — заявила Ивлеева.

Ранее видео спортивной тренировки опубликовала жена телеведущего Дмитрия Диброва, модель Полина Диброва. Она сообщила, что вернулась к регулярным физическим нагрузкам после поездки на Архыз.