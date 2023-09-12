14:48, 12 сентября 2023
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Ивлеева показала на видео зарядку в обтягивающих лосинах
Телеведущая Настя Ивлеева сделала утреннюю зарядку в обтягивающих лосинах.
Кадр: @nastyaivleeva
Утреннюю зарядку показала на видео телеведущая Настя Ивлеева. Роликом она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На кадрах одетая в обтягивающие лосины и топ звезда пытается сделать планку на коврике, смотря на планшете ролик от тренера. Упражнение далось телеведущей непросто. «Я сейчас сдохну», — заявила Ивлеева.
Ранее видео спортивной тренировки опубликовала жена телеведущего Дмитрия Диброва, модель Полина Диброва. Она сообщила, что вернулась к регулярным физическим нагрузкам после поездки на Архыз.