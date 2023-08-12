Полина Диброва в обтягивающем костюме записала видео тренировки

Видео спортивной тренировки опубликовала в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена телеведущего Дмитрия Диброва, модель Полина Диброва.

«И я вернулась в Москву на неделю. Вернулась к спорту. До моря пять дней. Села на правильное питание после баранины и хычинов из Архыза», — прокомментировала она.

На тренировку модель пришла в красном костюме, состоящем из топа и легинсов. Сначала Диброва сделала массаж бедер, а потом встала в планку. Второе упражнение было усложненным: она опиралась руками на фитбол.

Ранее жена Дмитрия Диброва раскрыла траты на услуги ЖКХ.