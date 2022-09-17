Ивлееву заподозрили в воссоединении с бывшим возлюбленным

Популярная блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в своем Telegram-канале опубликовала снимок со бывшим супругом, хип-хоп исполнителем Элджеем (Алексей Узенюк), после чего их заподозрили в воссоединении.

«Если эта фотка наберет 10 тысяч сердец, он придет», — подписала звезда снимок. На фотографии Ивлеева стоит рядом с бывшим супругом так, что их капюшоны соприкасаются. Молодые люди стоят в лифте и фотографируются в зеркало.

«Сойдитесь вы уже обратно», «Когда вторая свадьба?», «Никогда не расставались. Будьте уже вместе», «Настя, кто съел твою помаду?» — прокомментировали юзеры. На момент публикации материала снимок звездной экс-пары набрал почти 40 тысяч лайков и множество положительных реакций.

Ранее Ивлеева раскрыла подробности личной жизни. Она отметила, что снимается в романтическом шоу, где мужчины борются за ее сердце.