Врач дала советы по выходу из праздничного переедания

Советы по возвращению в нормальный ритм жизни и выходу из праздничного переедания дала «Мосленте» врач превентивной медицины и блогер Мадина Мусичова. По ее словам, многие россияне в этот период «балуют» себя тяжелой пищей, сложными салатами, жирным, жареным, копченым и соленым.

«Первое, не начинайте резко худеть. Все эти жесткие ограничения после праздников создают еще больший стресс для организма. А еще вводят в апатию сильнее, чем рабочие будни. Лучше начать "чистить" рацион как можно раньше и постепенно переходить на свой обычный режим питания», — объяснила она.

Кроме того, специалист порекомендовала отказаться от взвешивания и начать завтракать белковой пищей в сочетании с клетчаткой. Такое питание даст насыщение, будет проще отказаться от вредных перекусов, уточнила Мусичова.

По ее словам, следует также включить в свой рацион творог и кисломолочную продукцию, так как полезные бактерии в них восстанавливают микрофлору кишечника. Употребление растительного масла простимулирует отток желчи из организма, добавила она.

«А вот от сливочного масла и вообще продуктов животного происхождения на какое-то время лучше отказаться, чтобы пищеварительные органы отдохнули. Пейте воду. Ученые давно доказали, что мы часто путаем голод с жаждой. Поэтому каждый раз, когда вам покажется, что пора бы перекусить, просто выпейте стакан негазированной воды и понаблюдайте, сохранилось ли чувство голода. А еще вода ускоряет метаболизм: отеки и лишние килограммы будут уходить быстрее», — сказала Мусичова.

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