Волочкова раскрыла секрет хорошей формы

Секрет хорошей формы раскрыла в интервью Teleprogramma.pro балерина Анастасия Волочкова. Она рассказала, что активно занимается спортом и никогда не пыталась сбросить вес вредными для здоровья способами.

«У балерины, я считаю, должны быть красивые формы. И я горжусь своей фигурой и тем, что это плоды моего труда в балетном зале, а не пластических хирургов», — заявила звезда.

Желание стать балериной, по словам Волочковой, появилось у нее еще в детстве. Тогда она заставила себя разучиться испытывать чувство голода и питалась диетическими блюдами. «А мои одноклассницы, чтобы похудеть, начинали курить, специально ели испорченные продукты, чтобы вызвать тошноту. И не понимали, что наносят этим вред своему здоровью. Я так не могу. Я всегда, с детства, относилась ответственно и к своему здоровью», — рассказала Волочкова.

Ранее фигура балерины в купальнике восхитила пользователей сети. Волочкова выложила в сеть серию снимков из бани в салатово-черном бикини.