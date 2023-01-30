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12:35, 30 января 2023
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У Валерия Леонтьева отсудили сотни тысяч рублей из-за потопа

У Валерия Леонтьева отсудили сотни тысяч рублей из-за потопа
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Из-за потопа в квартире соседки у певца Валерия Леонтьева отсудили сотни тысяч рублей. Материалы дела находятся на сайте Головинского районного суда.

Иск, поступивший в учреждение в сентябре 2022 года, был удовлетворен в январе 2023. По данным Telegram-канала Mash, с Леонтьева взыскали 225 тысяч рублей плюс 20 тысяч рублей за моральный ущерб.

По словам соседки артиста, из-за течи в стояке в квартире Леонтьева в ее жилье случился потоп. Женщина заявила, что со стен отслоилась краска со штукатуркой, а на потолке появились пятна. Суд рассмотрел иск без участия Леонтьева, так как певец длительное время находится в США, уточнил Mash.

Ранее в Москве представители ТСЖ подали в суд на известного рок-музыканта Гарика Сукачева. Причиной стала долговременная неоплата ЖКУ.

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